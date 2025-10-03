В Москве на видео попало, как 11 строителей ехали в Lada Largus

В Москве на видео сняли, как 11 строителей передвигались в авто Lada Largus

В Москве 11 строителей приехали на работу на одном автомобиле Lada Largus. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва».

«Каждый раз на работу приезжает этот Largus на стройку, и из него выходит человек 12. Смотрим, сколько сегодня», — рассказала очевидица.

На опубликованных в сети кадрах видно, как из подъехавшей машины Lada Largus выходят 10 пассажиров и водитель.

