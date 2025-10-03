На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Потеряла равновесие»: москвичка не выжила после падения на дорогу

В Москве женщина потеряла равновесие и попала под колеса Kia
Алексей Филиппов/РИА Новости

На востоке Москвы автомобиль Kia сбил женщину, потерявшую равновесие. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным на улице Преображенский вал в районе дома 26 водитель автомобиля «Киа» совершил наезд на женщину, которая упала на проезжую часть потеряв равновесие, находясь на остановке общественного транспорта, расположенной посередине проезжей части», — говорится в сообщении.

По информации канала, москвичка получила травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Новой Москве байкер на большой скорости врезался в автобус. Авария произошла 27 сентября в Троицке. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на большой скорости врезается в автобус, от удара человек отлетает на пешеходный переход. По словам местных жителей, байкер получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Ростове-на-Дону малолетние школьники попали под колеса автобуса.

