Видео: в Петербурге спасатели подняли Porsche Cayenne из реки после жесткого падения

В Петербурге на видео сняли, как спасатели подняли авто, упавшее с людьми в реку

В Санкт-Петербурге достали из воды Porsche Cayenne, который ранним утром пробил ограждение и вылетел в реку. Об этом сообщает МЧС Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

«Спасатели и водолазы МЧС_Петербурга и Поисково-спасательной службы подняли автомобиль из реки с помощью автокрана и спецредств», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как спасатели при помощи троса достает упавшую иномарку и ставят на асфальт.

Авария случилась 3 октября около шести часов утра. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как черный автомобиль на большой скорости пробивает ограждение и падает в водоем. По информации канала, в результате произошедшего пассажирка, которая находилась в момент падения машине, не выжила. Водитель смог выбраться самостоятельно.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ. Теперь владельцу иномарки грозит до 12 лет лишения свободы.

