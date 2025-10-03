На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: в Петербурге спасатели подняли Porsche Cayenne из реки после жесткого падения

В Петербурге на видео сняли, как спасатели подняли авто, упавшее с людьми в реку
В Санкт-Петербурге достали из воды Porsche Cayenne, который ранним утром пробил ограждение и вылетел в реку. Об этом сообщает МЧС Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

«Спасатели и водолазы МЧС_Петербурга и Поисково-спасательной службы подняли автомобиль из реки с помощью автокрана и спецредств», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как спасатели при помощи троса достает упавшую иномарку и ставят на асфальт.

Авария случилась 3 октября около шести часов утра. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как черный автомобиль на большой скорости пробивает ограждение и падает в водоем. По информации канала, в результате произошедшего пассажирка, которая находилась в момент падения машине, не выжила. Водитель смог выбраться самостоятельно.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ. Теперь владельцу иномарки грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее появились кадры с места ДТП с падением Porsche с петербуржцами в реку.

