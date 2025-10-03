«На месте водолазы»: появились кадры с места ДТП с падением Porsche с петербуржцами в реку

В Петербурге на видео сняли, как водолазы искали женщину, упавшую в реку в Porsche

В Санкт-Петербурге спасатели работали на месте падения автомобиля Porsche в реку. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

«Фонтанка - нет забора, тачка улетела в воду. На месте водолазы, реанимация, МЧС», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как спасатели находятся в лодке, при этом рядом с ними плавают водолазы.

Авария случилась 3 октября около шести часов утра. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как черный автомобиль на большой скорости пробивает ограждение и падает в водоем. По информации канала, в результате произошедшего пассажирка, которая находилась в момент падения машине, не выжила. Водитель смог выбраться самостоятельно.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ. Теперь владельцу иномарки грозит до 12 лет лишения свободы. Также сообщается, что водитель Porsche ранее уже нарушал ПДД.

