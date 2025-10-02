На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны детали ДТП в Москве, где машина въехала в толпу

Раскрыты детали ДТП в Москве, где авто въехало в толпу людей
Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

Стали известны подробности ДТП в Москве, где автомобиль въехал в толпу людей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Авария произошла на улице Годовикова в Останкинском районе. Две машины столкнулись, после чего наехали на людей, сообщают очевидцы. Пострадали две девушки и один мужчина, они заблокированы под колесами авто. На место едут экстренные службы», — говорится в публикации.

До этого в Долгопрудном иномарка влетела в остановку рядом с торговым центром «Город».

Инцидент произошел на Лихачевском проспекте, Hyundai на скорости влетел в остановку, на которой стояли люди.

27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили черепно-мозговые травмы. Водитель иномарки жив, он в состоянии шока. Пострадавшие госпитализированы. На месте работают экстренные службы, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее «Газель» влетела в толпу людей в Астрахани и попала на видео.

