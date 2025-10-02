Названа дата публикации итогового списка автомобилей для работы в такси

Минпромторг: итоговый список авто для работы в такси появится к 1 марта 2026 года

Финальный список автомобилей для работы в такси появится к 1 марта 2026 года. Об этом Минпромторг РФ сообщил журналистам.

Перечень будет пополняться новыми моделями.

«Представленный список является первой редакцией. До 1 марта 2026 года его планируется расширить», — заявили в ведомстве.

Минпромторг отмечает, что активно работает с автопроизводителями.

1 октября Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей, которым разрешат работать в такси после вступления в силу закона о локализации в марте 2026 года. Среди них — несколько моделей Lada, УАЗ, «Москвич», а также Sollers, Evolute и Voyah. Многие из этих машин непригодны для работы в такси, а другие — слишком дорогие, заявили «Газете.Ru» опрошенные эксперты. Подробнее — в нашем материале.

