Россиянин застрял в бетономешалке из-за ДТП

Во Владимирской области водитель застрял в бетономешалке. Об этом сообщает местный «Россоюзспас» в соцсети «ВКонтакте».

«На трассе М-7, у поворота на село Гатино, произошло дорожно-транспортное происшествие. Прибыв на место, спасатели увидели бетономешалку, находящуюся в кювете. С помощью ГАСИ произведена деблокировка пострадавшего и удаление препятствия. Мужчину сразу передали сотрудникам скорой медицинской помощи», — говорится в публикации.

Отмечается, что спасателям помогали очевидцы.

