На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России начались продажи нового пикапа Sollers ST9

Sollers начал продажи в России пикапа ST9 за 3,5 млн рублей
true
true
true
close
Telegram-канал «Минпромторг России»

Компания «Соллерс» объявила о старте продаж флагманских полноприводных пикапов Sollers ST9, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Автомобили уже доступны для покупки в официальных дилерских центрах.

Стоить новинка будет от 3,5 млн рублей — это розничная цена с НДС за модификацию с 2,0-литровым бензиновым мотором. Версия с дизелем обойдется минимум в 3,7 млн рублей.

В основе Sollers ST9 лежит китайский пикап JAC T9 Hunter образца 2023 года. Его вместе с Sollers ST5 и ST8 будут выпускать на УАЗе по методу полного производственного цикла, то есть со сваркой и окраской кузовов.

До этого стало известно, что Sollers наладил на Заволжском моторном заводе выпуск раздаточных коробок для УАЗов и пикапов Sollers.

Проект реализуется с привлечением льготного займа от государственного Фонда развития промышленности. В Заволжье планируется локализовать отливку и мехобработку картеров для раздаточной коробки, сборку агрегатов, их контроль и испытания. Сумма инвестиций в проект составит более 350 млн рублей.

Ранее сотрудники Федеральной службы охраны РФ стали пользоваться пикапами Sollers ST6.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами