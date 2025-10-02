Охранники Кембриджа застукали OnlyFans-модель за интимом в автобусе

Охранники знаменитого Кембриджского университета (Великобритания) поймали звезду OnlyFans Бонни Блю во время съемок интимной сцены в автобусе. Об этом сообщает Daily Star.
По данным издания, девушку застали во время съемок в микроавтобусе в ходе ее очередного скандального марафона. Охранники подошли к девушке и сказали, что ее действия попали на камеры наружного наблюдения. Команда Блю в ответ заявила, что это придает происходящему особую пикантность.
«Я, к счастью, этого не видел», — заявил охранник.
После этого Блю со своими сотрудниками решили уехать, а служба безопасности пожелали им удачи. Девушка хотела оставить охраннику фирменную балаклаву, которые обычно надевают участники ее откровенных марафонов, но тот отказался. Никаких санкций в отношении звезды OnlyFans не последовало.
До этого показ документального фильма об эпатажной OnlyFans-модели Бонни Блю на британском телеканале Channel 4 вызвал шквал критики со стороны общественности. Как пишет Enquirer, лента под названием «1000 мужчин и я: история Бонни Блю», вышедшая в эфир на прошлой неделе, спровоцировала бурную дискуссию в социальных сетях из-за своего откровенного содержания.
Ранее дочка главаря Цапков с сыном прокурора устроила VIP-ДTП.