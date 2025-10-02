На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков прокомментировал топливный кризис в России

Песков: правительство РФ принимает все меры по ситуации с кризисом
Roman Naumov/Global Look Press

Правительство России принимает все необходимые меры для решения проблем с бензином. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Правительство принимает необходимые меры. Где-то возникают вопросы. Здесь нужно ориентироваться на то, что сказал [вице-премьер Александр] Новак как главный куратор этой области», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Новость дополняется

Многие продающие бензин автозаправки в настоящее время работают себе в убыток, ряд независимых АЗС уже закрывается. Об этом говорится в письме Российского топливного союза вице-премьеру Александру Новаку. Принятые кабмином меры, по мнению авторов письма, недостаточны для изменения ситуации к лучшему. В свою очередь, власти полагают, что положение дел на топливном рынке России «абсолютно контролируемое», а ситуация вскоре стабилизируется. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее топливный кризис усилился в Хабаровском крае.

