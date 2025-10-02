«Извините»: топливный кризис усилился в Хабаровском крае

В Хабаровском крае усилился топливный кризис. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Топливный кризис с головой накрыл и Верхнебуреинский район: утром на АЗС в Чегдомыне водителям ограничили продажу горючки — лишь по 10 литров каждому, канистры автоматом оказались под запретом. Но ее вмиг раскупили. Запасы остались лишь для предприятий», — говорится в публикации.

По словам местных жителей, цены на бензин подскочили почти на 10 рублей. Аналогичная ситуация сложилась в других поселках. Очереди на станциях в Советско-Гаванском и Ванинском районах продолжают расти — там отпускают по 30 л бензина на водителя.

Многие продающие бензин автозаправки в настоящее время работают себе в убыток, ряд независимых АЗС уже закрывается. Об этом говорится в письме Российского топливного союза вице-премьеру Александру Новаку. Принятые кабмином меры, по мнению авторов письма, недостаточны для изменения ситуации к лучшему. В свою очередь, власти полагают, что положение дел на топливном рынке России «абсолютно контролируемое», а ситуация вскоре стабилизируется. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

