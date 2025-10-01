«Слава богу, сезон заканчивается»: депутат Госдумы — о самокатчиках

Введение требования получать водительские права для управления самокатом приведет к разрушению бизнес-модели из-за снижения числа пользователей, — они не захотят тратить время и деньги на получение документов. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«Проблемы с самокатами возникли тогда, когда их начали сдавать в аренду и когда ими начали активно пользоваться, в том числе и подростки, в том числе и иностранные граждане, которые занимаются работой в сфере доставки. Если представить себе, что сейчас необходимо будет идти, сдавать на права, а это автошколы, экзамены, время — значит, существенно снизится количество тех, кто будет пользоваться этими услугами. Это просто приведет к тому, что вряд ли будет работать нормально эта система как бизнес-модель. Самокаты — это удобно, экологично, востребовано. Но если пойти таким путем, то это приведет к заметному снижению их использования. Если взять возрастные ограничения, то здесь тоже произойдет определенное сокращение пользователей», — сказал он.

По словам Нилова, законопроекты, регулирующие использование СИМ, либо не были поддержаны, либо находятся в стадии подготовки, поэтому он поддерживает штрафы, которые вводят сами кикшеринговые компании.

«Любые предложения в этой части нужно обсуждать, потому что проблема самокатов сегодня очень серьезная. Это сезонная проблема, сезон, слава богу, заканчивается, но скоро весна — и опять двадцать пять, опять проблема возникнет. То, что ввели сами компании определенные штрафы, например, за движение нескольких человек на одном самокате, за другие нарушения, — это правильно, ответственно. Нужно еще чаще и жестче ограничивать скоростной режим, вводить дополнительные санкции, вводить зоны, где запрещено управлять самокатами. Тогда можно было бы больше порядка навести на аппаратном уровне руками и силами самих организаций», — добавил он.

Депутат уточнил, что организации должны ввести обязательное страхование при использовании СИМ и ограничить скоростной режим, а требование иметь водительские права лишь навредит бизнесу.

«Необходимо работать с компаниями, которые предоставляют в аренду. Должна быть включена обязательная опция страховки. Надо на аппаратном уровне снижать скоростной режим, чтобы снизить травматизм, необходимо ограничить использование в отдельных центральных зонах. Обратить больше внимания на нарушения с точки зрения внутренних штрафов, как это происходит с движением на самокатах более одного человека. Тему надо обсудить. Но полагаю, что это приведет к тому, что просто бизнес-модель будет нерентабельна. Тогда в аренду просто будет невозможно взять самокат с той легкостью, как это происходит сегодня. Полагаю, что дальнейшее внутреннее регулирование и принятие поправок в административный кодекс, проведение соответствующих рейдов и наделение соответствующих структур дополнительным правом по администрированию даст больший эффект. Введение обязательного требования иметь водительское удостоверение приведет к существенному снижению количества людей, которые пользуются услугами этих организаций», — заключил он.

До этого в Общественной палате предложили допускать к использованию СИМ, в том числе самокатов, только при наличии водительских прав категории «М», которые дают право на управление мопедами, скутерами и легкими квадроциклами.

По мнению зампреда комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Александра Холодова, экзамен можно свести к теории, а обучение пользователей доверить самим кикшеринговым компаниям.

Ранее в России призвали подтверждать личность клиентов каршеринга через «Госуслуги».