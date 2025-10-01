На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы 5 автомобилей с самым дорогим ремонтом после ДТП

«Ренессанс» назвал пять автомобилей с самым дорогим ремонтом после ДТП
Наталья Горшкова/РИА «Новости»

В антирейтинге моделей с самым дорогим ремонтом после ДТП на российском рынке лидирует седан Renault Logan. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики группы «Ренессанс страхование», изучившие данные по договорам за последний год. Речь идет о стоимости восстановления автомобиля пропорционально его цене до момента аварии, уточнили в компании.

«Восстановление Renault Logan после ДТП в среднем обходилось владельцам в 19% от его рыночной цены. В топ-5 антирейтинга также вошли Volkswagen Golf (16%), Suzuki Grand Vitara и Skoda Yeti (по 15% каждая модель), а также Ford Focus (14%)», — рассказали в страховой компании.

По новым автомобилям, которые поступили на рынок РФ после 2022 года, наибольшие траты будут у владельцев кроссоверов Omoda S5, Belgee X50 и Lada Granta (по 8% от средней стоимости), а также Lada Largus, Geely Coolray и Haval H3 (по 7%).

«Наименьший относительный средний ущерб, а именно — менее 3% — понесли владельцы Tank 500. В число самых неубыточных также вошли автомобили серии Land Rover/Range Rover и Lexus LX (по 3%)», — отметили аналитики.

Среди моделей, которые были завезены после 2022 года, наименьших затрат на ремонт после аварии требуют Tank 300, Tank 500 и Chery Tiggo 8 Pro, Changan UNI-K, Exeed VX и Exeed LX.

Ранее более 70% автопроизводителей в РФ отменили скидки.

