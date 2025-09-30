«Справедливая Россия» призвала Мишустина не повышать утильсбор на автомобили

Лидер партии »Справедливая Россия» Сергей Миронов направил письмо Михаилу Мишустину, в котором предложил отказаться от повышения утилизационного сбора на автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

По словам депутата, изменения затронут машины с двигателем мощностью свыше 160 л.с., однако среди современных машин таких экземпляров мало. Кроме того, утильсбор повысят без переходного периода, что сильно ударит по рынку и гражданам.

«Из-за этого граждане, которые уже оплатили покупку, но не получили ее «на руки», опасаются, что им предложат «доплатить» по новым тарифам», — уточнил Миронов.

Депутат считает, что изменения приведут к вытеснению доступных автомобилей, в которых нуждаются российские семьи. Особенно остро проблема будет стоять для жителей Дальнего Востока и Сибири, которые привозят праворульные машины из Японии. Кроме того, Миронов уверен, что рост утильсбора поставит в проигрышное положение физических лиц по отношению к юридическим лицам.

«Это создает риски монополизации рынка, роста цен и снижения доступности транспортных средств», — заявил он.

При этом Миронов считает, что увеличение ставок утильсбора для премиальных автомобилей, стоимость которых «исчисляется десятками миллионов рублей», является обоснованной мерой. Также депутат предложил ввести дополнительные льготы по уплате утильсбора участникам СВО и многодетным семьям.

16 сентября стало известно, что правительство России планирует изменить методику расчета утилизационного сбора на автомобили — это приведет к увеличению его размера. В Минпромторге заявили, что существующие льготные ставки для физических лиц, ввозящих машины в РФ, будут сохранены, но только для автомобилей, мощность которых не превышает 160 лошадиных сил.

