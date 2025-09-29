На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Chery распространила фото кроссовера Tiggo 8 нового поколения

Chery опубликовала изображение кроссовера Tiggo 8 нового поколения
Chery

В четвертом квартале 2025 года компания Chery начнет продажи кроссовера Tiggo 8 нового поколения. Об этом сообщает carnewschina.com.

Судя по распространенным фото, покупателям предложат два варианта оформления передней части. Один будет выполнен в стиле Tiggo 8 Plus с раздельными фарами и Х-образной решеткой, другой — с другим дизайном фар и ромбовидным узором радиатора.

Сзади у новинки появились фонари, растянувшиеся на всю ширину кузова и сдвоенные патрубки выхлопной системы.

Размеры автомобиля составляют 4749×1880×1710 мм. Колесная база --2825 мм. Данные о двигателях пока не раскрываются.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров. В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что Leapmotor начал продажи «самого красивого интеллектуального седана».

