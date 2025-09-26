Видео: египтянина задержали в Казани за четырех «человеков-пауков» в кабриолете

В Казани египтянин провез в кабриолете четырех киногероев и попал на видео

В Казани сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности уроженца Египта, который провез по площади в кабриолете четырех пассажиров в костюмах «человека-паука». Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Казани».

«Сотрудники Госавтоинспекции Казани установили, что инцидент произошел 20 сентября 2025 года в 23:20, за управлением Chrysler находился 36-летний уроженец Египта, с 2021 года гражданин России, житель Приволжского района Казани. Сотрудники Госавтоинспекции Казани в отношении «перевозчика» «человеков-пауков» составили 4 протокола об административных правонарушениях», — отмечается в публикации.

Водителя кабриолета привлекли к ответственности за опасное вождение, перевозку пассажиров вне салона, нарушение правил использования ремней безопасности а также за вождение без прав. Об инциденте полицейские узнали из видео, размещенном в одном из Telegram-каналов, а затем по камерам видеонаблюдения отследили автомобиль и разыскали водителя.

