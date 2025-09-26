«Пытался меня достать»: камчадал рассказал о нападении медведя на парковке

На Камчатке водитель растерялся, когда на него напал медведь

На Камчатке медведь напал на водителя, который только приехал на работу. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пострадавшего мужчину.

«Он (медведь — Ред.) за мной полез. Я, видно, ему лапу немного прищемил, когда закрывал дверь. Он выбил стекло заднее, пытался меня достать. Я сзади машины перепрыгнул вперед. заблокировал двери», — рассказал пострадавший.

По словам камчадала, он приехал на работу, остановился на парковке и услышал шелест в кустах. Внезапно на него прыгнул хищник и попытался атаковать. Камчадал также отметил, что в момент нападения он не знал, как правильно действовать: оставаться неподвижным или попытаться скрыться на автомобиле.

До этого сообщалось, что уличная камера запечатлела момент нападение хищника. На кадрах видно, как мужчина быстро садиться в машину и закрывает дверь, в этот момент к транспорту подбегает медведь, который несколько раз ударяет по автомобилю.

Ранее редкого хищника сняли на видео на трассе в Приморье.