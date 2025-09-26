На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Пытался меня достать»: камчадал рассказал о нападении медведя на парковке

На Камчатке водитель растерялся, когда на него напал медведь
Telegram-канал РЕН ТВ|Новости

На Камчатке медведь напал на водителя, который только приехал на работу. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пострадавшего мужчину.

«Он (медведь — Ред.) за мной полез. Я, видно, ему лапу немного прищемил, когда закрывал дверь. Он выбил стекло заднее, пытался меня достать. Я сзади машины перепрыгнул вперед. заблокировал двери», — рассказал пострадавший.

По словам камчадала, он приехал на работу, остановился на парковке и услышал шелест в кустах. Внезапно на него прыгнул хищник и попытался атаковать. Камчадал также отметил, что в момент нападения он не знал, как правильно действовать: оставаться неподвижным или попытаться скрыться на автомобиле.

До этого сообщалось, что уличная камера запечатлела момент нападение хищника. На кадрах видно, как мужчина быстро садиться в машину и закрывает дверь, в этот момент к транспорту подбегает медведь, который несколько раз ударяет по автомобилю.

Ранее редкого хищника сняли на видео на трассе в Приморье.

