Видео: в Крыму легковушка устроила бесконтактное ДТП с «Газелью»

В Крыму на видео попал кульбит «Газели» с человеком в салоне
В Крыму «Газель» с человеком внутри вылетела за дорожное ограждение и перевернулась. Об этом сообщает Telegram-канал «СпецДорПроект».

«В Симферополе водитель легковушки подрезал «Газель». Водитель микроавтобуса попытался избежать столкновения, но не справился с управлением. «Газель» перескочила через ограждение, перевернулась и вылетела с дороги», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как транспорт врезается в дорожное ограждение, после чего несколько раз переворачивается.

По информации канала, после произошедшего водитель легковой машины скрылся с места аварии.

До этого сообщалось, что в Москве байкеры врезались в автомобиль такси. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоцикл врезается в такси, от удара автомобильные детали разлетаются по проезжей части. Далее на записи заметно, как в легковую машину влетает второй мотоциклист.

Ранее во Владивостоке ребенок вылетел на дорогу в момент ДТП.

