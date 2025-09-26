Автомобиль с москвичом перевернулся и попал на видео

В Москве на видео сняли автомобиль после кульбита

В Москве каршеринг с человеком внутри перевернулся на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«Свободный проспект, пересечение с Саперным проездом. Какой-то чудик умудрился перевернуть карш», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах заметно, что белый автомобиль приземлился на крышу в момент ДТП. На место аварии прибыли спасатели и сотрудники экстренных медицинских служб. На кадрах также заметно, что на месте аварии собрались люди.

До этого сообщалось, что в районе Москвы Ясенево иномарка врезалась в автомобиль экстренных медицинских служб. На опубликованной в сети записи заметно, что черный автомобиль выезжает на перекресток, где врезается в машину экстренных медицинских служб. От удара транспорт отлетает в дорожный знак и переворачивается, при этом иномарку также отбрасывает в сторону, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

