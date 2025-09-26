Жесткое ДТП с большегрузом на МКАД попало на видео

На МКАД на видео попал кульбит легковушки после ДТП с большегрузом

В Москве на МКАД легковой автомобиль перевернулся в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«МКАД 106 км», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль выезжает на соседнюю полосу движения, где в него врезается большегруз. После удара машина съезжает с дороги и переворачивается, а водитель грузовика останавливает свой транспорт.

До этого сообщалось, что в районе Москвы Ясенево иномарка врезалась в автомобиль экстренных медицинских служб. На опубликованной в сети записи заметно, что черный автомобиль выезжает на перекресток, где врезается в машину экстренных медицинских служб. От удара транспорт отлетает в дорожный знак и переворачивается, при этом иномарку также отбрасывает в сторону, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части. На записи заметно, что в момент ДТП машина экстренной помощи ехала с включенными проблесковыми маяками.

Ранее в Москве Chevrolet с пенсионеркой отлетел после жесткого удара.