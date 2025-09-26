На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лазурный автобус снес остановку общественного транспорта в Петербурге

В Петербурге лазурный автобус протаранил остановку общественного транспорта
Telegram-канал Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге автобус, прозванный за цвет лазурным, врезался в остановку общественного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

«Автобус влетел в остановку у станции метро «Купчино». Признаков того, что там были люди и пострадавшие, не заметила, — рассказал читатель канала.

Судя по вывернутым колесам, автобус врезался в остановку во время разворота. О пострадавших не сообщается.

До этого в Санкт-Петербурге на дороге образовался затор из лазурных автобусов.

«Караван бирюзовых автобусов собрался в очередь на пересечении Невского с Исполкомской и заблокировал движение всем остальным авто. Все из-за коммерческого брата-автобуса, который на повороте притерся с Audi», — говорится в публикации Mash.

Ранее петербурженка «мощным» пинком разбила автобус и попала на видео.

