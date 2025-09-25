На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как продлить жизнь турбине двигателя китайского автомобиля

Автоэксперт Тимашов перечислил 11 способов продлить жизнь турбине китайского автомобиля
true
true
true
close
Palitsyn Evgenii/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы продлить срок службы турбины двигателя китайского автомобиля не следует ездить на высоких оборотах и передвигаться по пыльным дорогам. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

«Основные рекомендации для продления срока службы турбонаддува мотора — не допускать высоких нагрузок, эксплуатации на высоких оборотах, постоянного ускорения до отсечки, движения по пыльным трассам. Все перечисленное сокращает срок службы турбины», — сказал эксперт.

Он добавил, что после остановки машины необходимо дать турбине остыть, то есть мотор должен поработать пару минут на холостом ходу. Еще рекомендации — после холодного запуска следует прогреть мотор до рабочей температуры, чтобы обеспечить текучесть масла и его подачу к элементам турбины. Также следует заправлять автомобиль качественным топливом. Октановое число должно соответствовать рекомендованному производителем.

Вместе с этим необходимо проводить замену масла в двигателе каждые 7-10 тыс. километров и менять воздушный фильтр до того, как он существенно потеряет пропускную способность. Важно мыть и чистить интеркулер и каналы, отвечающие за смазку и охлаждение. Также эксперт порекомендовал контролировать герметичность системы.

Ранее выяснилось, почему нельзя использовать воду в бачке омывателя стекла.

