Россиянам рассказали, как продлить жизнь турбине двигателя китайского автомобиля

Чтобы продлить срок службы турбины двигателя китайского автомобиля не следует ездить на высоких оборотах и передвигаться по пыльным дорогам. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

«Основные рекомендации для продления срока службы турбонаддува мотора — не допускать высоких нагрузок, эксплуатации на высоких оборотах, постоянного ускорения до отсечки, движения по пыльным трассам. Все перечисленное сокращает срок службы турбины», — сказал эксперт.

Он добавил, что после остановки машины необходимо дать турбине остыть, то есть мотор должен поработать пару минут на холостом ходу. Еще рекомендации — после холодного запуска следует прогреть мотор до рабочей температуры, чтобы обеспечить текучесть масла и его подачу к элементам турбины. Также следует заправлять автомобиль качественным топливом. Октановое число должно соответствовать рекомендованному производителем.

Вместе с этим необходимо проводить замену масла в двигателе каждые 7-10 тыс. километров и менять воздушный фильтр до того, как он существенно потеряет пропускную способность. Важно мыть и чистить интеркулер и каналы, отвечающие за смазку и охлаждение. Также эксперт порекомендовал контролировать герметичность системы.

