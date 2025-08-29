Россиянам рассказали, почему нельзя использовать воду в омывателе автомобиля

Автомобилисты, заливающие в теплое время года воду в бачок стеклоомывателя, не задумываются о вреде, который наносят машине. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«Воду в качестве средства для очистки автостекол использовали многие поколения автолюбителей, но проблема в том, что в ней, как говорят мудрые химики, содержатся различные минеральные вещества и соли, которые формируют известковый осадок», — сказал Колодочкин.

Если систематически заливать в бачок воду из-под крана, то известковый налет формируется на трубках и форсунках и со временем забивает их. Кроме того, может выйти из строя насос стеклоомывателя. Удалить такой засор можно, но трудно.

В основном автомобилисты заливают воду в бачок из-за жадности, желая сэкономить на покупке летней стеклоомывающей жидкости. При этом используемые в качестве добавки бытовые химические средства не всегда эффективны.

«Ни один производитель автомобилей не рекомендует использовать воду в качестве стеклоомывателя. Это как крайний вариант. Если в багажнике с зимы лежит канистра с незамерзайкой, залейте ее, это будет лучшая альтернатива», — подытожил Колодочкин.

