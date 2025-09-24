ДТП парализовало Щелковское шоссе в Москве

В Москве из-за ДТП затруднено движение в сторону МКАД на Щелковском шоссе

На востоке Москвы произошло ДТП, движение затруднено. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На Щелковском шоссе в районе съезда на 15-ю Парковую ул. произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе добавили, что движение в сторону области затруднено на протяжении 1 км и призвали водителей искать пути объезда.

До этого стало известно, что из-за ДТП было временно перекрыто движение на съезде с МСД в сторону Варшавского шоссе. Тогда водителям порекомендовали искать пути объезда по МКАД и по Варшавскому шоссе в объезд проблемного участка.

Ранее у Крымского моста скопилась очередь из более чем 500 автомобилей.