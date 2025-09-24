На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ДТП парализовало Щелковское шоссе в Москве

В Москве из-за ДТП затруднено движение в сторону МКАД на Щелковском шоссе
true
true
true
close
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

На востоке Москвы произошло ДТП, движение затруднено. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На Щелковском шоссе в районе съезда на 15-ю Парковую ул. произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе добавили, что движение в сторону области затруднено на протяжении 1 км и призвали водителей искать пути объезда.

До этого стало известно, что из-за ДТП было временно перекрыто движение на съезде с МСД в сторону Варшавского шоссе. Тогда водителям порекомендовали искать пути объезда по МКАД и по Варшавскому шоссе в объезд проблемного участка.

Ранее у Крымского моста скопилась очередь из более чем 500 автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами