Массовое ДТП парализовало ТТК в Москве

В Москве движение на ТТК затруднено из-за автомобильной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

На внутренней стороне ТТК (перед пересечением с Звенигородским шоссе) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в собщении.

По информации канала, в результате автомобильной аварии движение транспорта затруднено: заняты три полосы из четырех. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД водители подрались после ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль перестраивается на соседнюю полосу движения и врезается в другую машину. После ДТП водители выходят из своих автомобилей и несколько минут разговаривают. Далее на записи заметно, как один из мужчин ударяет водителя, в этот момент подъезжает такси, из которого выходит мужчина и останавливает конфликт.

