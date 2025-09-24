В Бангкоке на видео сняли, как люди спасались от гигантского провала на проезжей части

В Бангкоке на проезжей части образовался огромный провал. Об этом сообщает myNews.

«Кратер глубиной 50 метров стал причиной эвакуации и перекрытия дорог вокруг больницы Ваджира в столице Таиланда. Утром в среду перед зданием больницы в Бангкоке образовался провал глубиной 50 метров, в результате чего под землю провалились автомобили и электрические столбы. Обрушение потрясло жителей города и было связано со строительством близлежащей станции метро», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как дорога стремительно проваливается. Кроме того, в дыру падают столбы. На записи также заметно, что в момент обвала люди покидают свои автомобили и стараются отойти дальше.

По данным местных СМИ, в результате произошедшего образовался кратер, который разорвал трубы и повалил электростолбы, поэтому властям пришлось перекрыть дороги вокруг здания больницы, а также эвакуировать пациентов.

Ранее скорая с медиками перевернулась на юго-западе Москвы и попала на видео.