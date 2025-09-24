На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: в Приморье мужчина разбил автомобиль с ребенком в салоне

В Приморье мужчина угнал Toyota Vits с ребенком в салоне и попал в жесткое ДТП
В городе Находка Приморского края мужчина угнал автомобиль, в котором находился ребенок, и попал в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Случай произошел в Находке. 28-летняя женщина оставила свой Toyota Vits на Горького и пошла в магазин. В машине находился восьмилетний мальчик. Воспользовавшись свободным доступом, за руль автомашины сел 43-летний мужчина и дал по газам, но вскоре врезался в грузовик», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что транспорт получил серьезные повреждения: у автомобиля смят кузов, разбит бампер и стекла. Далее на записи заметно, что на место прибыли медики, которые оказывают первую помощь пострадавшему приморцу.

По информации канала, в результате произошедшего водитель и ребенок получили травмы. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее скорая с медиками перевернулась на юго-западе Москвы и попала на видео.

