Автомобиль перевернулся на МКАД, и это попало на видео

На МКАД на видео попало, как авто перевернулось после ДТП

В Москве на МКАД автомобиль перевернулся в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 10-км МКАД, от 17.08.25», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль выезжает на главную дорогу, сталкивается с другой машиной, после чего врезается в дорожное ограждение и переворачивается на бок. На записи также заметно, что водители начинают останавливать автомобили возле поврежденного транспорта.

