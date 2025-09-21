Huawei начала продажи первого в своей истории универсала Stelato S9

Китайская компания Huawei начала продажи на домашнем рынке первого в своей истории универсала Stelato S9T, сообщает carnewschina.com. Цены начинаются от 309,8 тыс. юаней (3,6 млн рублей по курсу на момент публикации).

Габариты Stelato S9T составляют 5160х2005х1492 мм, а колесная база – 3050 мм. В стандартной комплектации автомобиль оснащен 20-дюймовыми колесными дисками, с возможностью выбрать 21-дюймовые. Особенностями универсала стали ниспадающая крыша и скрытые дверные ручки.

Модель оснащена тремя экранами: два по 12,3 дюйма для водителя и пассажира, а также один центральный экран диагональю 16,1 дюйма.

Мощность гибридной версии составляет 469 л.с. Есть две электрические версии с отдачей 308 или 523 л.с. соответственно.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров. В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что Subaru сняла с производства модель Legacy.