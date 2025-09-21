На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Huawei начала продажи первого в своей истории универсала

Huawei начала продажи первого в своей истории универсала Stelato S9
true
true
true
close
carnewschina.com

Китайская компания Huawei начала продажи на домашнем рынке первого в своей истории универсала Stelato S9T, сообщает carnewschina.com. Цены начинаются от 309,8 тыс. юаней (3,6 млн рублей по курсу на момент публикации).

Габариты Stelato S9T составляют 5160х2005х1492 мм, а колесная база – 3050 мм. В стандартной комплектации автомобиль оснащен 20-дюймовыми колесными дисками, с возможностью выбрать 21-дюймовые. Особенностями универсала стали ниспадающая крыша и скрытые дверные ручки.

Модель оснащена тремя экранами: два по 12,3 дюйма для водителя и пассажира, а также один центральный экран диагональю 16,1 дюйма.

Мощность гибридной версии составляет 469 л.с. Есть две электрические версии с отдачей 308 или 523 л.с. соответственно.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров. В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что Subaru сняла с производства модель Legacy.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами