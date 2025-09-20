Московские гаишники задержали авто, пассажир которого размахивал пистолетом из окна

В Москве ДПС задержала автомобиль, пассажир которого показывал пистолет в окно

В Москве сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль ВАЗ, пассажир показывал из окна пистолет. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлена видеозапись, на которой неизвестный мужчина, управляя на Филимонковском шоссе автомобилем, создавал аварийные ситуации на дороге», — написала Волк.

Один из пассажиров автомобиля во время движения показывал предмет, схожий с пистолетом, уточнила она. Сотрудники ДПС нашли автомобиль и задержали его водителя и троих пассажиров. Молодых людей привлекли к административной ответственности.

В частности, выяснилось, что водитель не имеет водительских прав и документов на машину. Также он отказался от освидетельствования на состояние опьянения, уточняется на портале «МВД Медиа».

