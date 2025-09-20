На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ввоз в Россию китайских грузовиков обрушился втрое после запрета машин четырех брендов

В августе втрое упал ввоз китайских грузовиков в Россию
Импорт китайских грузовиков в Россию в денежном выражении упал в три раза в августе 2025 года по сравнению с аналогичным месяцем 2024-го. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.

«Ввоз китайских грузовиков в конце лета упал до 34,5 миллиона долларов против 108,4 миллиона месяцем ранее. Это стало минимальным значением с февраля 2025 года», — отмечается в сообщении.

Это произошло на фоне введения запрета на импорт в Россию грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak из-за выявленных Росстандартом нарушений, напоминает РИА «Новости».

За восемь месяцев объемы импорта грузовиков из Китая в денежном выражении снизились в 4,2 раза, до $437,4 млн против $1,8 млрд в аналогичном периоде прошлого года.

Ранее стало известно, что Россия стала крупнейшим покупателем китайских легковых машин в мире.

