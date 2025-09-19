Иркутянка засудила московский автосалон за мотор десятилетнего Land Rover

Жительница Иркутска отсудила 2 млн рублей у московского автосалона за дефектный двигатель подержанного автомобиля Land Rover. Об этом сообщает ircity.ru.

Подержанный Range Rover Sport 2013 года выпуска женщина купила в 2023 году за 2,5 млн рублей и еще 145 тыс. рублей заплатила за ремонт двигателя, однако затем услышала металлический стук в моторе. Техническая экспертиза установила, что в двигателе произошло масляное голодание, и оценила стоимость его ремонта в 1 млн рублей. Судебная экспертиза увеличила эту сумму до 1,3 млн рублей.

После длительного разбирательства, в том числе в кассационной инстанции, Иркутский областной суд удовлетворил требования автомобилистки. В частности, компанию оштрафовали на 500 тыс. рублей, взыскали с нее неустойку в 400 тыс. рублей, а также неустойку в 25 тыс. рублей за каждый день неисполнения обязательств начиная с 23 июля 2024 года.

