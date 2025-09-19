Видео: в Приморье байкер сделал сальто через крышу авто в момент ДТП

В Уссурийске на видео попал кульбит байкера в момент жесткого ДТП

В городе Уссурийске Приморского края байкер перелетел через автомобиль в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Newsbox24.tv.

«Рулевой Toyota bB, поворачивая налево, не пропустила мотоцикл Kawasaki. После bB ударил припаркованный Mitsubishi Eclipse Cross. От сильного удара водитель мотоцикла перелетел через машину», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоцикл врезается в поворачивающий автомобиль, от удара байкер перелетает через крышу транспорта и падает на проезжую часть.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге кроссовер с человеком в салоне перевернулся в момент ДТП.

«Головокружительное утро у водителя кроссовера — машина проезжала перекресток проспекта Художников и Придорожной аллеи, получила легкий удар от белой «Лады» и перевернулась», — говорится в сообщении Telegram-канала «78.Новости».

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после столкновения машина с человеком переворачивается на проезжей части, при этом автомобильные детали разлетаются по дороге.

Ранее велосипедист попал в жесткое ДТП на МКАД.