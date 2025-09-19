Россия установит спутниковый контроль над дальнобойщиками из Китая

В России появится система спутникового контроля над грузоперевозчиками из Китая, чьи автомобили передвигаются по территории нашей страны, узнала «Газета.Ru». Система контроля международных автомобильных перевозок между РФ и иностранными государствами на основе спутниковых координат и навигации будет разработана по заказу Ространснадзора.

«Опытный образец системы реализует следующие основные функции: прием по защищенным каналам, обработка и хранение атрибутивной и навигационной информации о ТС и их владельцах (собственниках) из китайского сегмента по протоколу межсерверного взаимодействия», — отмечается в техзадании на разработку системы.

Новая система будет отслеживать штрафы и взыскания, наложенные на китайских дальнобойщиков российской полицией и таможенниками, распознавать номерные знаки машин. Также в нее будет загружаться информация о перевозимых грузах и маршруте следования.

Аналогичным образом система будет следить за российскими перевозчиками, выехавшими на территорию Китая, и передавать информацию о них китайским властям.

