На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия установит спутниковый контроль над дальнобойщиками из Китая

Россия установит GPS-контроль над дальнобойщиками из Китая
true
true
true
close
Кирилл Брага/РИА Новости

В России появится система спутникового контроля над грузоперевозчиками из Китая, чьи автомобили передвигаются по территории нашей страны, узнала «Газета.Ru». Система контроля международных автомобильных перевозок между РФ и иностранными государствами на основе спутниковых координат и навигации будет разработана по заказу Ространснадзора.

«Опытный образец системы реализует следующие основные функции: прием по защищенным каналам, обработка и хранение атрибутивной и навигационной информации о ТС и их владельцах (собственниках) из китайского сегмента по протоколу межсерверного взаимодействия», — отмечается в техзадании на разработку системы.

Новая система будет отслеживать штрафы и взыскания, наложенные на китайских дальнобойщиков российской полицией и таможенниками, распознавать номерные знаки машин. Также в нее будет загружаться информация о перевозимых грузах и маршруте следования.

Аналогичным образом система будет следить за российскими перевозчиками, выехавшими на территорию Китая, и передавать информацию о них китайским властям.

Ранее в Москве дальнобойщика оштрафовали за проукраинскую наклейку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами