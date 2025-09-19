В Госдуме объяснили, как будут штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО по камерам

В ходе эксперимента по контролю за наличием полисов ОСАГО при помощи дорожных видеокамер не стоит штрафовать владельцев автомобилей за каждую фотографию. Таким мнением с «Парламентской газетой» поделился председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что современные технологии позволят определять номера автомобилей, чьи владельцы не имеют полиса ОСАГО, и выписать штраф за нарушение. Однако повторно наказывать за один случай нельзя, подчеркнул депутат.

«То есть если в день, например, вас пять раз зафиксировали камеры, то заплатить должны будете за проступок только однократно», — сказал Аксаков.

При этом в случае, если водитель отправится в поездку без полиса на следующий день и вновь будет зафиксирован камерами, штраф придется заплатить повторно, добавил он. По его словам, мера позволит создать ситуацию в стране, когда водителям будет невыгодно перемещаться на машинах без полиса.

Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», автоюрист Екатерина Соловьева говорила, что в России с 1 ноября водителей без полиса ОСАГО будут автоматически выявлять с помощью дорожных камер. Соловьева добавила, что отсутствие полиса ОСАГО в базе данных технически легче всего вычислить. По ее словам, реализация решения будет выгодна для страховых компаний, поскольку водителям придется оформить необходимые документы.

