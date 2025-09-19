На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме объяснили, как будут штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО по камерам

Депутат Аксаков: штрафовать за отсутствие ОСАГО по камерам повторно не стоит
Анастасия Петрова/РИА Новости

В ходе эксперимента по контролю за наличием полисов ОСАГО при помощи дорожных видеокамер не стоит штрафовать владельцев автомобилей за каждую фотографию. Таким мнением с «Парламентской газетой» поделился председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что современные технологии позволят определять номера автомобилей, чьи владельцы не имеют полиса ОСАГО, и выписать штраф за нарушение. Однако повторно наказывать за один случай нельзя, подчеркнул депутат.

«То есть если в день, например, вас пять раз зафиксировали камеры, то заплатить должны будете за проступок только однократно», — сказал Аксаков.

При этом в случае, если водитель отправится в поездку без полиса на следующий день и вновь будет зафиксирован камерами, штраф придется заплатить повторно, добавил он. По его словам, мера позволит создать ситуацию в стране, когда водителям будет невыгодно перемещаться на машинах без полиса.

Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», автоюрист Екатерина Соловьева говорила, что в России с 1 ноября водителей без полиса ОСАГО будут автоматически выявлять с помощью дорожных камер. Соловьева добавила, что отсутствие полиса ОСАГО в базе данных технически легче всего вычислить. По ее словам, реализация решения будет выгодна для страховых компаний, поскольку водителям придется оформить необходимые документы.

Ранее автоэксперт оценил сроки запуска автоматического выявления водителей без ОСАГО.

