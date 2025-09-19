Россиянин бросился от гаишников в холодную реку и попал на видео

В Хакасии водитель бросился в реку, убегая от ДПС, и попал на видео

В Хакасии арестовали водителя мопеда, который в нетрезвом виде пытался скрыться от сотрудников ДПС в реке. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция России».

«Съехав c дороги, мопедист бросил технику и прыгнул в реку. Впрочем, спустя несколько минут сельчанин все же вышел на берег. Видимо, холодно. Дав возможность мужчине переодеться в сухую одежду, которую привез его товарищ, автоинспекторы пригласили бегуна в патрульный автомобиль», — отмечается в сообщении.

На кадрах с места происшествия видно, что мужчина вышел из воды по требованию полицейского, который осветил его фонарем. На другом берегу реки видет еще один инспектор и патрульная машина с включенной мигалкой.

Выяснилось, что мужчина никогда не получал водительских прав. По результатам освидетельствования выяснилось, что он управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Мировой судья назначил 31-летнему нарушителю 10 суток административного ареста.

