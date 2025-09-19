«Совершили развратные действия»: самарцы напали на школьника на самокате

В Саратовской области мужчины из Самары избили и ограбили несовершеннолетнего самокатчика. Об этом сообщает Telegram-канал «Самара».

«Мужчины 52 и 24 лет в апреле 2025 года оказались в парке города Балаково Саратовской области. Оба были пьяны. Самарцы напали на 15-летнего подростка, который катался там на электросамокате, и потребовали отдать телефон. Потом мужчины совершили развратные действия в отношении несовершеннолетнего», — говорится в сообщении.

По информации канала, правоохранители задержали нарушителей. Суд вынес самарцам наказание: 52-летнего мужчину приговорили к 11 годам колонии строгого режима, а его 24-летнего знакомого – к восьми годам и шести месяцам колонии.

До этого сообщалось, что в Москве задержали таксиста за развратные действия в отношении несовершеннолетней пассажирки. По данным столичного СК, родители сразу же обратились в правоохранительные органы. Мужчину удалось оперативно задержать.

Ранее во Владивостоке мужчина выпросил водителя переехать его машиной и попал на видео.