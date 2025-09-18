Разгон до 100 км/ч: китаец на видео заменил машину на страуса и не пожалел

На видео попал китаец на страусе, который разгоняется до 100 км/ч

Китайские соцсети покорил 32-летний А Хуа на черном страусе, который уже 10 лет не ездит на автомобиле. Об этом пишет «Абзац».

Отмечается, что мужчина на страусе разъезжает по дорогам провинции Юньнань. По словам А Хуа, с его средством передвижения не сравнится ни один электромобиль.

«У него отличная выносливость. Если он не мешает людям и не бежит, он легко может продержаться три-четыре часа», — сказал хозяин страуса.

Он утверждает, что птица может разгоняться до 100 км/ч, а перед выходом на дорогу она прошла обучение.

До этого в Москве собака за рулем автомобиля Kia нарушила правила дорожного движения.

На опубликованных в сети фотографиях видно, что за рулем белого автомобиля сидит собака породы корги. При этом в машине также находится человек. На кадрах есть информация, что иномарка двигалась по шоссе со скоростью 187 км/ч, превышая разрешенную скорость на 137 км/ч.

Ранее медвежонок оказался под колесами иномарки в Сочи.