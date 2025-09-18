На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Разгон до 100 км/ч: китаец на видео заменил машину на страуса и не пожалел

На видео попал китаец на страусе, который разгоняется до 100 км/ч
true
true
true

Китайские соцсети покорил 32-летний А Хуа на черном страусе, который уже 10 лет не ездит на автомобиле. Об этом пишет «Абзац».

Отмечается, что мужчина на страусе разъезжает по дорогам провинции Юньнань. По словам А Хуа, с его средством передвижения не сравнится ни один электромобиль.

«У него отличная выносливость. Если он не мешает людям и не бежит, он легко может продержаться три-четыре часа», — сказал хозяин страуса.

Он утверждает, что птица может разгоняться до 100 км/ч, а перед выходом на дорогу она прошла обучение.

До этого в Москве собака за рулем автомобиля Kia нарушила правила дорожного движения.

На опубликованных в сети фотографиях видно, что за рулем белого автомобиля сидит собака породы корги. При этом в машине также находится человек. На кадрах есть информация, что иномарка двигалась по шоссе со скоростью 187 км/ч, превышая разрешенную скорость на 137 км/ч.

Ранее медвежонок оказался под колесами иномарки в Сочи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами