В России резко вырос спрос на авто из-за рубежа

Baza: в России спрос на авто из-за рубежа вырос на 300% за неделю

В России спрос на автомобили из-за рубежа вырос на 300% за неделю из-за ожидающихся изменений в расчете утильсбора. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Теперь из-за ажиотажа менеджерам приходится работать в ускоренном режиме — по их прогнозам, осталось всего две недели, чтобы оформить и выкупить авто по старой цене. Специалисты предупреждают: до конца этой недели заказы будут приниматься по старым правилам, а уже со следующей клиенты будут сами нести риски, если после растаможки сумма утильсбора окажется выше», — говорится в сообщении.

По информации канала, в скором времени ожидается подорожание Hyundai Palisade, Santa Fe, Kia Carnival, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Pajero Sport, Toyota RAV4, Highlander, BMW X3, X5, а также гибридов и электромобилей свыше 160 л. с.

Также сообщается, что с первого ноября текущего года льготные ставки сохранятся только для автомобилей, мощность которых меньше 160 л. с. Остальные машины попадут под коммерческий тариф, где суммы будут измеряться сотнями тысяч и миллионами рублей.

Ранее в Госдуме задумались о переносе сроков по локализации такси.