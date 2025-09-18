На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России резко вырос спрос на авто из-за рубежа

Baza: в России спрос на авто из-за рубежа вырос на 300% за неделю
true
true
true
close
Cfoto/Global Look Press

В России спрос на автомобили из-за рубежа вырос на 300% за неделю из-за ожидающихся изменений в расчете утильсбора. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Теперь из-за ажиотажа менеджерам приходится работать в ускоренном режиме — по их прогнозам, осталось всего две недели, чтобы оформить и выкупить авто по старой цене. Специалисты предупреждают: до конца этой недели заказы будут приниматься по старым правилам, а уже со следующей клиенты будут сами нести риски, если после растаможки сумма утильсбора окажется выше», — говорится в сообщении.

По информации канала, в скором времени ожидается подорожание Hyundai Palisade, Santa Fe, Kia Carnival, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Pajero Sport, Toyota RAV4, Highlander, BMW X3, X5, а также гибридов и электромобилей свыше 160 л. с.

Также сообщается, что с первого ноября текущего года льготные ставки сохранятся только для автомобилей, мощность которых меньше 160 л. с. Остальные машины попадут под коммерческий тариф, где суммы будут измеряться сотнями тысяч и миллионами рублей.

Ранее в Госдуме задумались о переносе сроков по локализации такси.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами