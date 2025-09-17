«Подъезд залили кровью»: барнаулец разбил ведром иномарки после массовой драки

Mash: в Барнауле мужчина разбил ведром припаркованные авто и попал на видео

В Барнауле мужчина разбил машины после драки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Жители ЖК «Мотор» рассказали, что у дома на Северо-Западной, 17, у кафе «Каравелла» случилась массовая драка. Двор и подъезд залили кровью, а один из дебоширов разбил стекла в двух автомобилях и пытался выбить дверь в подъезд», — говорится в сообщении.

На кадрах с уличной камеры видно, как мужчина с ведром разбивает две припаркованные иномарки, после чего пытается повредить двери.

До этого сообщалось, что в Тобольске женщина избила водительницу после просьбы передать за проезд. Камера, установленная в автобусе, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина избивает водительницу автобуса в момент движения транспорта. Далее на записи заметно, как после драки женщина вытирает слезы. По словам очевидцев, причиной произошедшего стала просьба водителя передать деньги за проезд.

По данным Telegram-канала «Типичный Тобольск», правоохранители проводят проверку.

Ранее в Воронеже на видео попало, как мужчины избили друг друга на дороге.