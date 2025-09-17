ДТП с грузовиком на МКАД попало на видео

На МКАД на видео попало, как грузовик на скорости снес ограждение

В Москве на МКАД грузовик на скорости врезался в дорожное ограждение. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«МКАД 25 км», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как грузовик на большой скорости врезается в дорожные ограждения и знаки, после чего останавливается.

До этого сообщалось, что в Челябинске на Шершневской плотине произошла жесткая авария с машиной, в которой ехали студенты. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобили разлетаются в разные стороны, при этом одна из машин переворачивается. Также уточняется, что в момент аварии водитель Lada Granta находился в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему грозит уголовное преследование за нарушения ПДД.

Кроме того, на востоке Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля.

Ранее ДТП парализовало движение в Москве.