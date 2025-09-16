На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Госдума поддержала увеличение штрафов вдвое за перевозку детей без автокресел

Госдума одобрила в I чтении увеличение штрафов за перевозку детей без автокресел
true
true
true
close
Africa Studio/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, в рамках которого предлагается вдвое увеличить штрафы за перевозку детей без автокресла. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.

Документ предусматривает изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Ожидается, что инициатива позволит сократить число ДТП с участием детей.

Так, согласно законопроекту, в случае принятия документа штрафы для граждан увеличатся с 3 тысяч до 5 тысяч рублей. При этом сумма санкции для должностных лиц вырастет с 25 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — с 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

В августе депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект об отмене штрафов за тонированные стекла автомобилей. Авторы инициативы указали, что тонировка защищает водителей и пассажиров от вредного излучения от солнца и позволяет поддерживать в салоне низкую температуру.

Ранее в Госдуме предложили разрешить некоторым водителям ездить по выделенной полосе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами