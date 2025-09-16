Госдума поддержала увеличение штрафов вдвое за перевозку детей без автокресел

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, в рамках которого предлагается вдвое увеличить штрафы за перевозку детей без автокресла. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.

Документ предусматривает изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Ожидается, что инициатива позволит сократить число ДТП с участием детей.

Так, согласно законопроекту, в случае принятия документа штрафы для граждан увеличатся с 3 тысяч до 5 тысяч рублей. При этом сумма санкции для должностных лиц вырастет с 25 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — с 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

В августе депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект об отмене штрафов за тонированные стекла автомобилей. Авторы инициативы указали, что тонировка защищает водителей и пассажиров от вредного излучения от солнца и позволяет поддерживать в салоне низкую температуру.

Ранее в Госдуме предложили разрешить некоторым водителям ездить по выделенной полосе.