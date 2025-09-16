В Челябинске «эпичное ДТП с переворотом» попало на видео

В Челябинске автомобиль перевернулся в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».
«В Челябинске произошло эпичное ДТП с переворотом. Все случилось вечером на улице Курчатова. Столкнулись два автомобиля, за рулем которых сидели женщины. Девушка, управлявшая «Тойотой», врезалась в «Джили», после чего последний автомобиль перевернулся на крышу», — говорится в сообщении.
Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после столкновения иномарка врезается в столб, переворачивается и несколько раз прокручивается на крыше.
По информации канала, в результате ДТП никто не пострадал.
