В Челябинске «эпичное ДТП с переворотом» попало на видео

В Челябинске на видео сняли, как авто с человеком влетело в столб и перевернулось
В Челябинске автомобиль перевернулся в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«В Челябинске произошло эпичное ДТП с переворотом. Все случилось вечером на улице Курчатова. Столкнулись два автомобиля, за рулем которых сидели женщины. Девушка, управлявшая «Тойотой», врезалась в «Джили», после чего последний автомобиль перевернулся на крышу», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после столкновения иномарка врезается в столб, переворачивается и несколько раз прокручивается на крыше.

По информации канала, в результате ДТП никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в Челябинске на Шершневской плотине произошла жесткая авария с машиной, в которой ехали студенты. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобили разлетаются в разные стороны, при этом одна из машин переворачивается.

Ранее ДТП парализовало движение в Москве.

