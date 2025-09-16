В Госдуме предложили поднять утильсбор для люксовых автомобилей и отменить для бюджетных

Увеличение размера утилизационного сбора на автомобили «ударит» по покупателям и приведет к снижению продаж. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Не раз говорил, что повышение утилизационного сбора на автомобили не решит проблем российского автопрома, но ударит по покупателям. И оно реально по ним бьет каждый раз, когда этот сбор повышают! И это на фоне запредельных банковских ставок, с которыми нельзя взять нормальный автокредит! В итоге мы видим то, что и должны видеть: резкое снижение числа продаж. Напомню, в августе 2025 года в нашей стране было продано на 17,6% автомобилей меньше, чем в августе прошлого года», — сказал он.

Депутат считает, что предстоящее изменение методики расчета утильсбора по мощности двигателя приведет к повышению цен на все автомобили. По его словам, повышать доходы бюджета необходимо «за счет богатых» — владельцев люксовых машин.

«Замысел правительства понятен — перейти к новой формуле сборов, чтобы повысить доходы бюджета. Ну, так давайте делать это за счет богатых, как давно предлагает «Справедливая Россия»! Повысим утильсбор для дорогих и реально мощных люксовых авто, а для массового сегмента отменим вовсе, в том числе для иномарок. Понимаю, что снова начнут говорить о необходимости поддержки несчастного российского автопрома. Но, во-первых, президент России на ВЭФ прямо высказался против протекционизма. А, во-вторых, автопроизводителей нужно поддерживать иначе – доступным кредитом и здоровой конкуренцией. А в лоббизме можно скоро дойти до принудительной покупки машин. Потому что иначе по этим ценам граждане покупать их не смогут», — добавил он.

16 сентября «Известия» сообщили, что правительство России планирует изменить методику расчета утилизационного сбора на автомобили — это приведет к увеличению его размера. В Минпромторге заявили, что существующие льготные ставки для физических лиц, ввозящих машины в РФ, будут сохранены, но только для автомобилей, мощность которых не превышает 160 лошадиных сил.

Ранее в России предрекли повышение цен на авто из-за увеличения утильсбора.