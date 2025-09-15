На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Модель Hyundai Solaris ушла с рынка России

Российским дилерам перестали поступать седаны Solaris HS (бывшие Hyundai Solaris), что говорит о завершении выпуска данной модели на «Автомобильном заводе АГР» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на директора розничных продаж АГ «Авилон» Илью Петрова.

По его словам, последняя партия седанов поступила в дилерскую сеть компании в начале 2025 года. К сегодняшнему дню все Solaris HS были распроданы.

«По нашим данным, возобновление производства модели HS не планируется. Вместо нее компания предлагает современный и более технологичный седан Solaris KRS, который выступает достойной альтернативой прежней модели», — сказал Петров.

Слухи о приостановке производства модели стали появляться еще в июле. Ее продажи во II квартале 2025 года составили 841 экземпляр против 1,6 тыс. в первом.

Возобновление производства на бывшем заводе Hyundai началось именно с седана HS, и вероятно, по этой модели закончились запасы машинокомплектов, сформированные до 2022 года, предполагают СМИ. При этом продажи Solaris KRS (ранее известен как Kia Rio) растут: за II квартал продано около 2 тыс. машин, которые изготовлены в 2025 году.

Ранее стало известно, что автобренд Hyundai зарегистрирует товарный знак в России.

