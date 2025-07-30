Сборка седанов Solaris HS приостановлена в Санкт-Петербурге

На заводе «АГР» (бывший Hyundai) в Санкт-Петербурге приостановлен выпуск седанов Solaris HS (ранее — Hyundai Solaris), продажи этой модели во II квартале 2025 года составили 841 экземпляр против 1,6 тыс в первом, сообщает Drom.ru.

«Обрушение продаж вкупе с тотальным отсутствием у дилеров образцов 2025 года выпуска (за первое полугодие не было продано ни одного такого образца) однозначно говорит о том, что выпуск Solaris HS остановлен или приостановлен именно за неимением комплектов. Косвенно нашей редакции это подтвердила и пресс-служба АГР, оперативно предоставив следующий комментарий по состоянию дел на заводе: «Конвейер загружен согласно производственному плану. Полный микс моделей поступает на него не одновременно», — отмечается в публикации.

Возобновление производства на бывшем заводе Hyundai началось именно с седана HS, и вероятно, по этой модели закончились запасы машинокомплектов, сформированные до 2022 года, предполагает Drom. При этом продажи Solaris KRS (ранее известен как Kia Rio) растут: за II квартал продано около 2 тыс. машин, которые изготовлены в 2025 году.

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