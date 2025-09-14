В Перми появился «адский» трамвай

Появилось видео из трамвая со сломанным голосовым информатором в Перми

Один из трамваев Перми стал «адским» после поломки голосового информатора. Об этом сообщает Ura.ru.

Агентство опубликовало ролик из транспортного средства, следующего по маршруту №7. На нем из громкоговорителя доносятся нечленораздельные звуки, «как из фильма ужасов». Однако девушка на видео улыбается, когда включается информатор.

