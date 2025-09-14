На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Перми появился «адский» трамвай

Появилось видео из трамвая со сломанным голосовым информатором в Перми
Один из трамваев Перми стал «адским» после поломки голосового информатора. Об этом сообщает Ura.ru.

Агентство опубликовало ролик из транспортного средства, следующего по маршруту №7. На нем из громкоговорителя доносятся нечленораздельные звуки, «как из фильма ужасов». Однако девушка на видео улыбается, когда включается информатор.

В прошлом январе самолет Boeing 767, летевший по маршруту МоскваДубай, совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково. Причиной произошедшего стало изменение уровня гидравлической жидкости: из соображений безопасности командир принял решение вернуться в столицу. Пассажиры услышали при посадке «страшный звук» и отказались лететь дальше на неотремонтированном лайнере. Путешественникам пообещали починить воздушное судно и отправить их на нем же. Вылет переносили трижды.

Ранее водитель два часа ехал на скорости 126 км/ч из-за сломанного круиз-контроля.

