В Китае отзовут автомобили XPeng P7+ из-за серьезной неисправности

Китайский автобренд XPeng официально отзовет 48 тыс. автомобилей P7+ для устранения дефекта, сообщает портал carnewschina.com.

В конце августа 2025 года появилась информация, что XPeng якобы тайно заменяет детали в обход официальной отзывной кампании.

Проблема связана с системой гидроусилителя руля в автомобилях P7+, которая, по словам владельцев, может внезапно выйти из строя или полностью заблокироваться во время движения. Фирма тогда отказалась признать наличие системного дефекта или инициировать отзывную кампанию.

При этом, по информации китайских СМИ, XPeng тайно наносил герметик на компоненты рулевого управления во время планового техобслуживания и выборочно заменял рулевые системы у тех, кто активнее всего жаловался на дефекты в автомобиле.

У Xpeng P7 кузов типа фастбэк с покатой задней частью. Длина автомобиля — 5056 мм, колесная база — 3000 мм. В автомобиле, который снабжен одним электродвигателем, используется литий-железо-фосфатный тяговый аккумулятор. Xpeng P7+ доступен в двух вариантах мощности — 245 и 313 л.с.

Согласно официальному заявлению автопроизводителя, Xpeng P7+ стал «первым в мире автомобилем с искусственным интеллектом». Он оснащен аппаратной платформой автономного вождения нового поколения от Xpeng.

Ранее россиянам назвали пять серьезных недостатков популярного кроссовера Toyota.