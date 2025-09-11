Hyundai перенесла сроки строительства завода в США после антимиграционного рейда

Возведение завода по производству аккумуляторов в штате Джорджия (США), реализуемого совместно Hyundai Motor Group и LG Energy Solution из Южной Кореи, приостановлено на несколько месяцев из-за недавнего антимиграционного рейда на строительной площадке. Об этом сообщает «Интерфакс».

В результате операции, проведенной властями США, были задержаны 475 рабочих, значительная часть которых — граждане Южной Кореи.

«Эти события приведут к задержке проекта как минимум на два-три месяца, так как многие из задержанных выразили желание вернуться на родину. Теперь нам предстоит решить задачу по заполнению образовавшихся вакансий», — сообщил генеральный директор Hyundai Хосе Муньос.

Ожидается, что чартерный рейс с южнокорейскими гражданами, задержанными в ходе рейда, отправится из США в Южную Корею в четверг, 11 сентября.

На фоне появившейся информации об отсрочке строительства завода в США, акции компании Hyundai Motor зафиксировали положительную динамику, продемонстрировав рост на 1,1%.

Ранее Hyundai решила выкупить свой бывший завод в Петербурге.