В Белоруссии сильно подешевели новые кроссоверы Geely Coolray

В Белоруссии дилеры стали предлагать автомобили Geely по сниженным ценам, сообщает портал Quto.

«Помимо того, что продавцы предлагают спеццены, покупателям также доступны дополнительные варианты дисконта. Так, сдача старого автомобиля поможет вдобавок сэкономить 4000 BYN (110 тыс. рублей), а если оплатить покупку собственными средствами, это принесёт дополнительную выгоду — те же 4000 BYN (110 тыс. рублей)», — сообщает портал.

Так, кроссовер Geely Coolray можно приобрести от 74,9 тыс. BYN (2 млн рублей), седан бизнес-класса Preface от 87,9 тыс. BYN (2,4 млн рублей), Geely Atlas обойдется покупателям от 93,9 тыс. BYN (2,58 млн рублей).

До этого стало известно, что в России начались продажи нового семейного кроссовера Dongfeng Huge.

Модель оснащена подогревом передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также функцией дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедиа русифицирована, а кузовные элементы кроссовера прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку.

Автомобиль с учетом прямой скидки в 240 тыс. рублей стоит минимум 2,75 млн рублей.

